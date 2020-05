Der private Tierschutzverein mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee wurde 2013 von Ehrentraud Rochowansky, sowie Andrea und Martina Raschl gegründet. In ihrer Obhut befinden sich bis zu 40 Hunde, 90 Katzen und etliche Kleintiere. Über die Frühling- und Sommermonate betreut der Tierschutzverein auch an die 100 Katzenbabys. Zudem lassen sie jährlich etwa 1000 wild lebende Samtpfoten in Kärnten kastrieren, um die unkontrollierte Vermehrung dieser Tiere einzuschränken.