Mit Studenten der Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN) am Campus Tulln wurden die 31 Produkte aus Drogerien und Supermärkten untersucht. Bei den als klassische Kosmetika eingestuften Deos halte sich der Anteil an natürlichen Inhaltstoffen in engen Grenzen bzw. enthalten sie so viel an synthetischen Hilfsstoffen wie Emulgatoren, Duft- oder Konservierungsstoffen, dass von einem Naturprodukt nicht mehr die Rede sein könne, bilanzierten die Tester.