In Salzburg Itzling ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag ein Raub durch bislang zwei unbekannte Täter. Das 15-jährige Opfer aus dem Flachgau gab an, dass er durch zwei männliche Personen angegriffen und bedroht wurde. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden dem Opfer das Handy und die Geldbörse samt Inhalt geraubt. Die Gesamtschadenshöhe ist unbekannt.