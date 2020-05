Doch auch Disicks emotionale Probleme hätten Richie zuletzt schwer belastet. Erst kürzlich ließ sich der 37-Jährige in eine Klinik einweisen, um das Trauma um den Tod seiner Eltern endlich verarbeiten zu können. Disicks Mutter starb 2013 nach langer Krankheit, sein Vater nur wenige Monate später. Während der Zeit in der Quarantäne sei der Unternehmer jedoch „in alte Verhaltensmuster“ zurückgefallen, „und Sofia hatte die Nase voll“, so der Insider.