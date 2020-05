Ein Schritt in die zweite Reihe! Zweitliga-Fußballprofi David Sencar scheint nicht im Kader des KSV für den Rest der Corona-Saison auf. Doch auch nach dem Sommer tritt der Routinier kürzer. „Ich werd auch im Herbst bei den Amateuren spielen, nicht mehr professionell. Wenn Not am Mann ist, bin ich aber natürlich noch da“, erzählt der 36-Jährige. „Jetzt müssen sich die jungen Spieler beweisen und Verantwortung übernehmen.“