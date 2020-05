Endlich wieder richtige Matches! Steiermarks Tennis-Ass Sebastian Ofner kann es gar nicht erwarten, am Samstag erstmals bei der Austrian Pro Series zu servieren. „Ich finde das mega. Wir trainieren seit eineinhalb Monaten - so lange am Stück hab ich schon seit Jahren nicht mehr nur trainiert“, freut sich der 24-Jährige auf das Match gegen Philipp Oswald. „Und ein bisschen Geld kann man dabei ja auch verdienen...“