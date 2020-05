Seit zwei Jahren ist nun das grüne Urgestein Georg Willi Bürgermeister von Innsbruck. Die Liste der zählbaren, großen Erfolge ist nicht so lang, dass dafür extra eine Pressekonferenz hätte einberufen werden müssen. Zu Beginn des Jahres gab die Stadtregierung einen Ausblick auf das, was kommt und betonte, das Arbeitsübereinkommen weiter Punkt für Punkt umsetzen zu wollen. Leuchtturmprojekt war damals schon keines zu erkennen, jetzt, in der Corona-Krise, schaut es nicht besser aus. Im Gegenteil: