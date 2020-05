Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Brixentalstraße nahe des Lebenbergtunnels in Kitzbühel: Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 62-Jähriger mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein Auto. Ein dahinter fahrender Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Die beiden Pkw-Lenker und der Biker wurden schwer verletzt.