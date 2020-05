Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will in den nächsten Wochen eine Art „Feintuning“ bei der künftigen Benotung der Matura vornehmen. Fix ist: „Die Einbeziehung der Zeugnisnoten bleibt erhalten“, so der Minister zur APA. Unterdessen hat am Donnerstag mit den Klausuren in Mathematik die „Königsdisziplin“ der Zentralmatura begonnen.