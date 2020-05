Die meisten Ideen, die Blümel am Mittwoch mit türkisen Bezirksvorstehern präsentierte, sind den Wienern altbekannt. In der Innenstadt will Markus Figl die Neugestaltung des Schwedenplatzes und den gefühlt genauso lang diskutierten, aber abgelehnten zweiten Lift für die U-Bahn-Station Stephansplatz. Die Ideen seien schließlich am Geld gescheitert, meint Figl, deshalb sollen sie jetzt umgesetzt werden.