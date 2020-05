Der Wiederaufbauplan der EU im Wert von 750 Milliarden Euro zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise kommt bei den Schweden erwartungsgemäß nicht gut an. In einem schriftlichen Kommentar erklärte Ministerpräsident Stefan Löfven am Mittwochabend, er fürchte, dass Schweden damit eine große Summe bezahlen werden müsse. EU-Budgetkommissar Johannes Hahn betonte in der „ZiB 2“ mit Blick auf die Sorge der „sparsamen Vier“ - wie Schweden, Dänemark, die Niederlande und Österreich auch genannt werden - um ihre Steuerzahler, dass diese nicht die Hauptlast zu tragen hätten. Vielmehr würden jene Unternehmen zur Kasse gebeten, die bisher „von den großzügigen Ausnahmen profitiert“ hätten.