Nach den Ermittlungen des Landeskriminalamts wurde der Stadt Weiz mitgeteilt, dass seitens der Polizei umgehend eine Meldung an den File-Hoster ergangen ist, der sich in Luxemburg befindet. Demgemäß sollten die gestohlenen Daten nachdem der Link offline genommen wird, nicht mehr einsehbar sein. Nun will man in Weiz die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Datenschutz weiter verstärken.