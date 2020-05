Abfeiern in der Disco? Derzeit unmöglich! Damit der Corona-Blues aber nicht allzu groß wird, arbeitet man in Wolfsberg an einer Alternative. Dort soll am 6. Juni die erste Autodisco in Kärnten über die Bühne gehen. Platz haben auf dem Marktgelände 600 Fahrzeuge mit je vier Insassen. Ein Steirer und zwei Kärntner DJ’s legen auf.