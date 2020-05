Bisher gab es in Österreich 16.591 positive Covid-19-Testergebnisse. Mit Stand Mittwoch sind landesweit 645 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 15.228 sind wieder genesen. Allerdings kündigte das Innenministerium an, dass aufgrund von Nachmeldungen aus der Bundeshauptstadt noch Korrekturen anstehen könnten.