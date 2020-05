Für gehörigen Wirbel hatte eine Gemeinderatssitzung in Leutschach im November des Vorjahres gesorgt: Bürgermeister Erich Plasch berichtete von einem Anruf eines Gemeindebewohners, der mitgeteilt habe, „dass er sich eine Waffe kaufen und den Nachbarn etwas antun wird“. So steht es im Protokoll. Der ÖVP-Ortschef jedoch erstattete keine Anzeige. Untätig war er auch, wie ihm die Staatsanwaltschaft nun vorwirft, in einer anderen Sache: Als Baubehörde erster Instanz habe er, wie es in der Anklageschrift heißt, „einen Beseitigungsauftrag für ohne Bewilligung errichtete Abstellflächen für Kraftfahrzeuge nicht erlassen“.