Wienerischer als gewollt

In „Blizzard“ kommt sogar ein Auszug aus Reinhold Messners Buch „Arena der Einsamkeit“ vor. Der Bergsteiger und die Musiker - eine mehr als interessante Gemengelage. „Meine Mutter wollte einige Bücher wegschmeißen und da war eines von ihm dabei. Ich habe es dann in Hamburg am Hafen gelesen und da stach mir eine Passage ins Auge. Wir haben natürlich um die Rechte angefragt und ich war etwas überrascht, dass es dann so schnell ging. Immerhin war das kurz vor der Deadline.“ Buschnegg ist beim Songwriting Realist mit Fantasie. Das schlägt sich auch in ohrwurmträchtigen Nummern wie „Der Teufel“, „Für die Fische“ oder das skurille „Trap Band“ durch. Der Witz der Band liegt oft in der Traurigkeit, was Pauls Jets dann am Ende halt doch wieder wienerischer macht, als der Frontmann es vielleicht selbst erfasst. „Ich habe sehr großen Respekt vor fröhlichen Liedern, das ist sicher die schwierigste Disziplin. Ich bin eigentlich kein Verfechter von Musikschreiben als Therapie, aber da steckt schon was dahinter.“