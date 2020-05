Die U23-EM in Wals für heuer Geschichte, der Ringer-Weltverband setzte Klubboss Toni Marchl über die Absage der im Juli geplanten Veranstaltung in Kenntnis. Die EM-GmbH und mit ihr auch Marchl, bleibt dennoch auf Ausgaben von 160.000 Euro sitzen. Markus Ragginger und Co. dürfen indes weiter von der U23-WM in Finnland träumen. An die Stelle der Liga tritt im Dezember in Österreich ein Cup-Bewerb.