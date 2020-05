Nach der Trainingsaffaire beim LASK wurden keine weiteren Anzeigen oder Verfahren wegen Verstößen im Sinne des Fairplays eingeleitet. Das gab Österreichs Bundesliga am Mittwoch bekannt. Ihr wurde vom Senat 1 in der vergangenen Woche Fotomaterial von vermeintlichen Regelbrüchen übergeben. Zusätzlich lag ein bereits bekanntes Video eines öffentlichen Rapid-Kleingruppentrainings zur Prüfung vor, heißt es in einer Aussendung.