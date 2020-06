Das Klima in der Krise scheint sich zu drehen. Straßen werden zurückerobert, Schanigärten sind eröffnet. Für jeden von uns ist die Zeit in irgendeiner Form von Ungewissheit begleitet. Vor dem Finanzzentrum in der Marxergasse im dritten Wiener Gemeindebezirk formiert sich täglich ab 10 Uhr eine zehn Meter lange Schlange. Geduldig stehen die Menschen an, um ihre Anträge einzubringen. Der Platz ist beschränkt, die Masse stumm.