Beide sprechen von einer „perfekten Informationspolitik“, gerade rechtzeitig habe man auch ein Paket mit den nötigen Utensilien wie Abstandsklebebänder und dergleichen erhalten. Im Vorfeld ortet man jedenfalls reges Interesse am Sprung in das kühle Nass. „Durch das 500.000 Euro schwere Attraktivierungspaket 2017 mit Abenteuerbrücke, Riesenfisch, Sprungbrett, Rutsche, Kletterwand und Kleinkinderbereich konnten wir die Anzahl der Saisonkarten verdoppeln. Am Freitag werden sich viele schon diese Saisonkarte holen“, hofft Krug auf einen schweißtreibenden Sommer und einen reibungslosen „Probebadetag“.