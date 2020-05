Eine Abreibung hätte es sein sollen, die im November des Vorjahres nicht nur in Kufstein für Entsetzen sorgte. Denn daraus wurden Szenen, wie man sie in Tirol nicht alle Tage erlebt. Die Angeklagten verfrachteten das Opfer (20) in ihren Wagen und fesselten es bei einer Autobahnunterführung mit Kabelbindern an einen Zaun. „Die anderen waren voll auf Drogen, ich wollte das Schlimmste verhindern“, wollte der Drittangeklagte dem Schöffensenat unter Richter Andreas Fleckl weismachen. Doch auch er gab Schläge zu, obwohl sich das Opfer (Knöchelbruch, Prellungen) nicht mehr wehren konnte.