Zuerst hieß es, Ende Mai würden die ersten Tests starten, nun muss sich die Obersteiermark doch noch etwas gedulden: „In den nächsten zwei Wochen“ will man beginnen, sagt Manuela Machner, Geschäftsführerin von Tourismus am Spielberg. Jedenfalls sollen an je zwei Tagen pro Woche rund 970 Mitarbeiter aus 250 Betrieben getestet werden - und das jede Woche.