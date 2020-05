Völlig verzweifelt und ganz alleine brachte im Dezember des Vorjahres eine 29-jährige Deutschlandsbergerin ein Mädchen in ihrer Wohnung zur Welt. Anschließend fuhr sie mit dem Neugeborenen zum LKH Graz. Anstatt in die Babyklappe legte sie die Kleine aber in einer Sporttasche in der Tiefgarage ab, ein Besucher fand das unterkühlte Baby. Die Gerichtsverhandlung endete am Mittwoch mit einer Diversion.