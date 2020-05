Zu einem kuriosen Unfall ist es nun auf dem Truppenübungsplatz des Bundesheeres in Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl am See gekommen. Ein Radfahrer war in den Abendstunden unerlaubterweise auf dem Sperrgebiet des Geländes unterwegs und prallte aus unbekannter Ursache mit einem Wildschwein zusammen. Der Zusammenstoß zwischen Mensch und Tier war so heftig, dass der Mann schwere Verletzungen erlitt. Zufällig vorbeikommende Angehörige des Bundesheeres entdeckten den Biker im Wald und verständigten sofort die Rettungskräfte.