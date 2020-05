Hast du gleich die Feuerwehr alarmiert?

Nein, denn in dem Gebiet gibt es keinen Handyempfang. Zunächst überlegte ich kurz, noch einmal das Gebäude zu betreten, um den Autoschlüssel zu holen und ins Tal zu fahren. Aber das wollte ich dann doch nicht riskieren, nur wegen eines Autos. So bin ich die rund 100 Meter hinüber zur Kapfinger Alm zu den zwei bayrischen Sennerinnen. Die sind zu meiner Alm gelaufen, um sicher zu sein, dass sich das Vieh in Sicherheit auf der Weide befindet. Anschließend brachte mich Helena, eine der beiden, ins Tal zur Gertrude Messner, der die Alm gehört. Die verständigte die Feuerwehr. Marco, einer meiner vier Söhne, hat mich heim nach Maishofen gebracht.