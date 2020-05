3,5 Millionen Masken zu verschenken

Diese Kontakte reichen zumindest bis in den Irak bzw. in die Slowakei, wo in einer stillgelegten Fabrikhalle Millionen von Masken gefunden worden sein sollen. Ein Bericht in der Gratiszeitung „Heute“ von einem Geschäftsmann, der 3,5 Millionen Masken aus der Slowakei an NGOs, aber auch private Interessenten verschenken möchte, schlug hohe Wellen und bescherte Dodi einen wahren Kundenansturm. Denn im Artikel waren auch seine Website atemschutzmaske.at und seine Telefonnummer angeführt.