„Der Mann ist an einem plötzlichen Herztod gestorben“, meinte Bussek. Seine Herzprobleme wären für die Beamten im PAZ nicht erkennbar gewesen. Dem Mann, der in seine Heimat abgeschoben hätte werden sollen, sei im Vorfeld von einem Amtsarzt Haftfähigkeit bescheinigt worden. Sein Tod wäre auch bei einer stationären Aufnahme in einer Krankenanstalt nicht zu verhindern gewesen, erläuterte Bussek.