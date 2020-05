Unter den Eltern der betroffenen Volksschule in Wien-Margareten hatten sich, wie berichtet, am späten Dienstagnachmittag teils wilde Gerüchte über Corona-Fälle an der Schule wie ein Lauffeuer verbreitet. Noch am Abend teilte die Direktorin der Schule dann in einer E-Mail an die Elternvertreter mit: Jeweils die Gruppe A dreier Klassen (der Unterricht findet an wechselnden Tagen zweigeteilt in Gruppen A und B statt; Anm.) und deren Lehrer sind ab sofort auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Der Rest der Schüler soll den Unterricht weiterhin normal besuchen.