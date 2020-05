Gegen 2.20 Uhr in der Nacht auf Mittwoch waren die beiden jungen Burschen auf ihrem Moped in der Wiener Straße unterwegs, fuhren auf den Parkplatz eines Imbissstandes. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wollte die Beiden kontrollieren. Beim Anblick der Beamten ergriffen die Burschen die Flucht. Einer lief zu Fuß Richtung Traunbrücke, von dem Zweiten fehlte jede Spur. Die Beamten nahmen zuerst im Auto die Verfolgung auf, als der Jugendliche in die Traunau einbog, rannten sie ihm nach.