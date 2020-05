Derzeit drei Infizierte in Kärnten

Damit steigt die Anzahl der Infizierten in Kärnten wieder: Aktuell werden drei Erkrankte gemeldet. Davor hatte es 20 Tage lang keine neuen Patienten gegeben. Hospitalisiert ist niemand, alle drei Patienten befinden sich in Heimquarantäne. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Kärnten 15.924 Proben getestet, 413 Personen waren positiv. 13 Patienten sind an den Folgen von Corona gestorben.