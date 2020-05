14.883 Oberösterreicher tragen aktuell die Rufhilfe des Roten Kreuzes am Handgelenk. Im Vorjahr wurde nach Drücken des Knopfes in 13.800 Fällen ein Rettungsauto geschickt, in 1300 Fällen ein Arzt, in 400 Fällen der Notarzt und in 9800 Fällen eine Vertrauensperson kontaktiert. Die Rufhilfe funktioniert ganz einfach, man trägt ein Armband. Drückt man den Knopf auf dem Band, wird eine direkte Verbindung zur Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes aufgebaut. „Wir geben Sicherheit in den eigenen vier Wänden – rund um die Uhr“, erklärt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger die Idee der Rufhilfe, die vor allem für ältere Personen geeignet ist, die sich alleine in ihrer Wohnung aufhalten.