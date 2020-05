Eigentlich sollten in den steirischen Kommunen (mit Ausnahme von Graz) schon längst die neuen Gemeinderäte gewählt und angelobt sein. Eigentlich. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und die Wahl am 22. März musste verschoben werden - ein historischer Schritt der Landesregierung. Nun gibt es am 28. Juni, also in genau einem Monat, den zweiten Anlauf. Eine Wahl, auf die ganz Österreich blickt. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.