Von Beginn an auf Eigenverantwortung gesetzt

Schweden hat in der Corona-Krise international Aufsehen erregt, weil das skandinavische Land von Beginn an weniger auf Verbote und mehr auf Eigenverantwortung setzte. Die „ernsten Empfehlungen“ der Gesundheitsbehörde in Stockholm sehen jedoch ähnliche Restriktionsmaßnahmen vor wie in den übrigen europäischen Ländern. Mittlerweile hat jeder fünfte Stockholmer Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt.