Eine praxisnahe Ausbildung ist die Kernkompetenz der Handelsschule sowie der angeschlossenen Handelsakademie in Oberwart. Fortbildungen für das Lehrpersonal sind daher selbstverständlich. Ein nicht alltägliches Programm zur Weiterbildung der Professoren findet ab Dezember statt. „Unserem Antrag ,Implementation of English as a working language and enhancement of foreign languages and entrepreneurship education for BHAK/BHAS Oberwart’ wurde von der Nationalagentur Erasmus+ stattgegeben“, freut man sich ganz besonders in der Direktion.