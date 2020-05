Schlimme Wasserknappheit

Indien leidet auch unter Wasserknappheit. Millionen Einwohner haben keinen Zugang zu fließendem Wasser. In Neu-Delhi und anderen Städten kommt es regelmäßig zu Handgemengen, wenn Tanklaster frisches Trinkwasser liefern. Im vergangenen Sommer war es in der Millionenmetropole Chennai in Südindien zuletzt zu einer dramatischen Wasserknappheit gekommen.