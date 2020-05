Mit Red Bull Salzburg, Liefering, RB Leipzig, New York Red Bulls und Red Bull Bragantino hat das Unternehmen von Dietrich Mateschitz bereits zahlreiche Klubs unter seinen Fittichen. Genauso wie die City Football Group (Manchester, New York, Melbourne und viele mehr). Anfang des Jahres gab es bereits Gerüchte, dass Red Bull den dänischen Bröndby IF übernehmen könnte. Die Anhänger des Klubs liefen Sturm.