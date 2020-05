„Unerwartetes Softwareverhalten“

Die Ursachen stünden fest, entgegnete eine Swisscom-Sprecherin am Mittwoch: nach Erneuerungsarbeiten am Mobilfunksystem habe ein „unerwartetes Softwareverhalten“ zu einer Überlastung der Mobiltelefonie geführt. „Wir werden der Politik die Fakten und Hintergründe der Störung darlegen und was wir unternommen haben, um solche Ausfälle in Zukunft zu vermeiden“, sagte sie. Das Bundesamt für Kommunikation untersucht die Pannenserie auch.