Das Erscheinungsbild der fernen Galaxie, die in etwa die Masse der Milchstraße haben dürfte, erinnert dank des gigantischen Lochs in ihrem Zentrum, an einen riesigen Donut. Berechnungen zufolge hat es etwa einen Durchmesser, der zwei Milliarden Mal so groß ist wie die Entfernung zwischen unserer Erde und der Sonne.