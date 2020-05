Mit Pfingstmontag laden neben der Schallaburg auch die Mamuz-Museen in Mistelbach und Schloss Asparn sowie das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz. Der Archäologische Park Carnuntum bietet ab Pfingstmontag an allen Standorten wieder das vor dem Corona-Lockdown gewohnte Programm. „Das internationale Art Brut Center in Maria Gugging und das Café am Campus können dann ab dem 1. Juli wieder besucht werden“, erklärt Sprecher Florian Müller.