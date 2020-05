Burgenländer wissen die schönen Seiten der Heimat zu schätzen. Österreichs sonnigstes Bundesland punktet mit Natur, Idylle, Gaumenfreuden, Ruhe und Gastlichkeit. Um den Tourismus in schwierigen Zeiten gezielt zu stärken, stellten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Gucher und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld eine neue Förderaktion vor: Noch im Juni bekommen alle burgenländischen Haushalte ein Bonusticket zugesandt, das einen Urlaub im eigenen Bundesland mit 75 Euro unterstützt. Ganz nach dem Motto „Das Gute liegt so nah“ gilt die Gutschrift für jeden Erwachsenen oder Jugendlichen, der in einem Quartier altersbedingt den Vollpreis zahlt (meist ab 14) und einen Wohnsitz im Burgenland hat.