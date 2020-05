Kurz vor 20.45 Uhr fuhr eine zivile Verkehrsstreife der Landesverkehrsabteilung auf der A9, der Pyhrnautobahn, in Richtung Graz, als die Beamten plötzlich von einem Pkw - einem Audi A6 - überholt wurden. Eine Geschwindigkeitsmessung kurz vor der Autobahnausfahrt Kalsdorf ergab 206 km/h (bei erlaubten 130 km/h). Nachdem der 25-Jährige in der Folge knapp vor einem Lkw in riskanter Fahrweise die Autobahn verließ, folgten die Beamten dem Pkw über die L373 in Richtung Premstätten. Dabei raste der Grazer mit hoher Geschwindigkeit durch den Ortsteil Zettling davon: Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h - im Ortsgebiet gilt bekanntlich ein 50er - wurden dabei gemessen!