Zur Vorgeschichte: Als Favre von einem Sky-Reporter auf die anhaltende Kritik an seiner Arbeit in Dortmund nach dem Spiel angesprochen wurde, gab er Anlass zu Spekulationen. „Das sagt man hier seit Monaten“, meinte er zu etwaigen Zweifeln. Dabei wurde das „Hier“ deutlich betont. „Ich lese keine Zeitung. Ich weiß, wie es geht und werde darüber in ein paar Wochen sprechen.“ Wirft Favre beim BVB etwa hin? Eine Aussage, die Spielraum für Interpretationen ließ. Legende Lothar Matthäus brachte sogar Ex-Bayern-Coach Niko Kovac bei den Dortmundern ins Spiel. Nun stellte Favre aber seine Sätze klar.