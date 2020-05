Schließung der Lauda-Basis in Wien am Freitag

Zuletzt war Ryanair in Österreich in die Schlagzeilen geraten, weil sich die Billigairline eine öffentliche Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft vida über die Durchsetzung eines neuen Kollektivvertrags lieferte. Der Streit endete mit der Schließung der Wiener Lauda-Basis am 29. Mai und dem Verlust von 300 Jobs in Österreich.