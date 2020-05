Die USA sind das von der Corona-Pandemie am härtesten getroffene Land weltweit. Und in den USA trifft es Minderheiten besonders hart. Die Sterberate an Covid-19 ist bei Afroamerikanern etwa beinahe doppelt so hoch wie bei Weißen. Aber auch die indigenen Stämme trifft es, darunter auch den größten davon, die Navajo. Stefan Yazzie Herbert ist Navajo-Österreicher und Unternehmer. Eigentlich leitet er eine Kreativagentur in Wien, derzeit setzt er sich aber vor allem für die Situation der Indianer in der Corona-Krise ein. Wie die Lage im größten Indianerreservat der USA derzeit aussieht, erzählt Yazzie im krone.tv-Interview mit Damita Pressl.