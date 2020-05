Wiener Freibäder starten in besondere Saison

Die umfassenden Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, am 29. Mai ist es dann so weit: Am Freitag öffnen in Wien 17 Sommerbäder, zehn Familienbäder, die Hallenbäder Hütteldorf und Brigittenau mit Außenanlagen, sowie der Freibereich des Jörgerbades. Mindestabstand, Hygieneregeln, Mund-Nasen-Schutz in bestimmten Bereichen werden dann zum Badebesuch gehören. Aufgrund der neuen Regeln werden die Eintrittspreise deutlich reduziert. Online ist zudem einsehbar, ob das jeweilige Freibad schon ausgelastet ist.