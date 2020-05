Der Online-Shop müsse der digitale Zwilling der Filiale werden, sagte Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz. Die Corona-Krise habe die Digitalisierung und auch den Wunsch nach Regionalisierung noch einmal befeuert. Für die Österreicher sei das Wechseln zwischen Online und Offline längst Realität, so Judith Dobretzberger von Google Österreich. „Drei von vier Kunden, die eine Suche mit einem lokalen Bezug tätigen, gehen innerhalb von 24 Stunden in eine Filiale.“ Händler, die dafür sorgen, dass dies reibungslos abläuft, hätten einen großen Wettbewerbsvorteil.