Endlich wieder barfuß über die Almwiesen laufen, Walderdbeeren naschen und eine unbekümmerte, gemeinsame Zeit mit der Familie beim Wandern und E-Biken in der klaren Bergluft genießen. Gut, dass im Salzburger Saalachtal die Berge direkt vor der Haustüre liegen. Und Ihre Gastgeber stehen schon in den Startlöchern, haben mit viel Liebe gewerkelt und alles für Sie vorbereitet. Wir verlosen ein Wochenende für zwei Personen in Lofer mit Halbpension, Almwanderung und Almjause. Wie Sie mitmachen können erfahren Sie hier!