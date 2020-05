Auch Bahnstrecken brauchen immer wieder ein Service, damit die Züge sicher und pünktlich unterwegs sind. Zwischen 29. Mai und 15. Juni ist die spektakuläre Karwendelbahn an der Reihe. Während der Bauphasen sind Änderungen zum gewohnten Fahrplan unausweichlich. Die Arbeiten starten am 29. Mai um 22.15 Uhr und enden am Montag, 15. Juni, um 4 Uhr in der Früh. „Für die Dauer der Sperre wird für die Kunden ein Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck und Seefeld beziehungsweise Scharnitz eingerichtet“, erklärt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair.