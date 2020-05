Am Freitag öffnen die Hotels und Freizeitanlagen wieder. Die Botschaft an die Gäste lautet: „Wir tun alles für Ihre Sicherheit. Daher wird es Anfang Juli flächendeckende Corona-Tests bei den Bediensteten geben. Der TVB Wilder Kaiser ist eine von fünf Pilotregionen in Österreich, in denen gestartet wird“, verkündete LH Platter am Dienstag.