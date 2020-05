Einzig in Kärnten und im Burgenland ist die positive Einstellung zur Windkraft im vergangenen Jahr noch gestiegen. Das bringt die Interessensvertretung zum jubeln. „Diese aktuelle Studie zeigt einmal mehr die große Zustimmung der Kärntner Bevölkerung zur Nutzung der Windenergie“, so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Bis 2024 sollen in Kärnten drei Windparks errichtet werden.